拚服務業 大陸自評2030成中等強國
服務業一直是大陸的短處，大陸近年卯足全力拚轉型。大陸中國社科院報告，服務業增加值到2030年將占大陸國內生產毛額（GDP）72%，就業比例達56%，達到服務業強國的中等水準。
界面新聞引述大陸中國社會科學院財經戰略研究院報告指出，大陸經濟正進入以服務經濟主導的新時期，但服務業國際競爭力較弱、技術含量不高、附加值低，不能滿足日益提高的民生需求，處在全球價值鏈低端。
基於前述「自我批評」，大陸官方一直向外尋求資源，盼提振大陸服務業水準，更在十三五規劃（第13個5年規劃，2016至2020年）中明確提出大陸要從工業大國走向服務業大國，以發揮13億人口的消費內需優勢。
這份報告指出，在2020年，大陸服務業增加值占GDP比重將達59%，服務業就業所占比例達47%，服務業主導地位基本確立。到2025年，服務業增加值和就業比重分別達66%和52%，大陸正式邁向「服務經濟時代」。
到了2030年，服務業增加值占大陸GDP比重將達72%，就業所占比例達56%，服務業內部結構進一步優化，生產性服務業占GDP比重達63%，基本達到服務業強國的中等水準。
報告指出，深圳、重慶、天津、廣州、杭州、瀋陽、南京、武漢、成都、西安、青島、長沙、鄭州、昆明和烏魯木齊等15大城市，目前最有希望成為具綜合服務或專業化服務功能的大陸國家服務業中心城市。1060406
(中央社)
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