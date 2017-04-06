全球最佳彩繪機 長榮蛋黃哥慵懶搶鏡

我要評比

航空業者近年來大玩機身創意，美國有線電視新聞網（CNN）羅列全球12家最佳彩繪飛機設計。除長榮航空蛋黃哥彩繪機外，冰島航空的北極光和全日空的星際大戰等彩繪機也上榜。

●長榮航空：蛋黃哥

長榮航空繼凱蒂貓彩繪機，再度與三麗鷗合作推出「蛋黃哥彩繪機－慵懶機」，每日飛行桃園至東京（成田）航線。

機艙內從頭墊紙、抱枕、餐具、紙杯、餐巾紙、安全須知卡、撲克牌、兒童餐盒等多達30項服務用品都是超人氣蛋黃哥的圖案，蛋黃哥慵懶的可愛形象超搶鏡。

●西捷航空（WestJet）─冰雪奇緣（Frozen）

加拿大西捷航空與迪士尼（Disney）合作，邀請加拿大、美國和德國畫家共同繪出深受全球孩童喜愛的動畫「冰雪奇緣」。

●庫魯拉航空（Kulula）：Flying 101

南非廉價航空庫魯拉是近年來機身彩繪最有創意的勁敵，Flying 101彩繪機巧思在於凸顯飛機不同部位。

例如駕駛艙外觀畫著大大箭頭，並寫著「the big cheese（Captain, My Captain！）」（大咖，我的機長），甚至畫有大箭頭指出飛航紀錄器黑盒子的位置。

●布魯塞爾航空（Brussels Airlines）：丁丁歷險記

比利時知名漫畫「丁丁歷險記」常是飛機彩繪受歡迎的主題，布魯塞爾航空以「紅海盜的寶藏」（Red Rackham's Treasure）為出發點，將機身塗成鯊魚潛水艇外觀，畫上主人翁丁丁與他的狗狗米魯（Milou）。

●冰島航空（Icelandair）：北極光

談到與自然世界的結合，很少有彩繪機能與冰島航空Boeing 757 Hekla Aurora媲美，其機身畫著北國天空令人讚嘆的北極光圖樣。

●亞速爾群島航空（Azores Airlines）：鯨

亞速爾群島是大西洋葡萄牙領土，亞速爾群島航空在Airbus A330機身畫上藍色抹香鯨，稱頌亞速爾群島作為鯨魚庇護區的重要地位。

●卡達航空（Qatar Airways）：巴塞隆納（Barcelona）足球隊

卡達航空自2013年以來與西班牙甲級足球聯賽勁旅巴塞隆納隊有贊助協議，2014年在Boeing 777上繪製隊旗和隊徽，還有標語「團結全世界的隊伍」。

●全日空（ANA）：星際大戰（Star Wars）

全日空今年稍早推出最新星際大戰系列彩繪機，最受歡迎的機器人R2-D2躍上ANA夢幻客機，飛上青霄適逢星際大戰第7部曲「STAR WARS：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens）電影全球首映。

●捷星（Jetstar）：新加坡人

2015年為紀念新加坡第50屆國慶日，捷星推出畫有新加坡50位百姓臉孔的彩繪機。當地設計師Michael Ng選擇新加坡常見的鳥類黑枕黃鸝圖樣，並加上50位新加坡「無名英雄」臉孔。

●維珍航空（Virgin Atlantic）：威利在哪裡？

幾年前為慶祝世界知名繪本「威利在哪裡」推出25週年，維珍航空將主角藏在Boeing 747機身上，老闆布蘭森（Richard Branson）還打扮成威利響應活動。

●巴布亞紐幾內亞：AIR

巴布亞紐幾內亞700萬人口說著800種不同語言，由於地理遙遠且地形崎嶇，也比多數國家更依賴空中交通。PNG Air在新ATR 72-600機身上彩繪，凸顯該國多元性和各地傳統圖案。

●英國航空（BA）：時尚

中國大陸時裝設計師Masha Ma在英國航空的波音777-200上，設計竹子和玫瑰的彩繪，展現東西方象徵和藝術技法的融合。1060406

(中央社)