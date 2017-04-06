前瞻建設特別預算 政院力拚本會期通過
行政院發言人徐國勇今天表示，院長林全今天指示，前瞻基礎建設的特別預算案於5月底前送立法院審議，務必於立院本會期完成特別條例立法及特別預算審議。
行政院日前通過「前瞻基礎建設計畫」，內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉五大建設，8年預計編列特別預算新台幣8824.9億元。
行政院上午舉行院會，徐國勇會後轉述，林全在會中指示，為使前瞻計畫能在今年8月順利展開，各主管部會即刻著手進行預算籌編作業，由主計總處彙編特別預算案，於5月底前送立法院審議，希望屆時相關條文已通過審議，並開始審議此預算案。
徐國勇說，林全在會中要求，各主管部會積極與立法院朝野各黨團協調溝通，全力配合立法院舉辦6場公聽會，並做好宣導與說明，增進社會共識，擴大民間參與及支持，務必於本會期完成特別條例立法及特別預算審議。1060406
(中央社)
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