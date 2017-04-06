不服鄧文聰3.5億元交保 台高檢提抗告
前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空案，台灣高等法院昨天傍晚裁定3.5億元交保、限制出境，須每天赴警局報到；高院今天表示，尚未收到保金；台灣高檢署則說，已即時提起抗告。
最高法院檢察署特別偵查組起訴指出，幸福人壽前後任董事長黃正一、鄧文聰以投資名義，將公司資產搬到EFG銀行香港分行供兩人質押借款，藉此掏空公司約新台幣130億元，依違反保險法、證券交易法及洗錢防制法起訴。幸福人壽在民國103年因財務惡化，遭金融監督管理委員會接管，全案曝光。
台北地院去年依違反保險法、洗錢罪，判鄧文聰28年，併科罰金9億元；黃正一9年6月，併科罰金2億元，全案經上訴，由台灣高等法院審理。
鄧文聰向高院聲請具保停押，高院合議庭2月24日裁定延押2個月，但鄧文聰提出3億5000萬元保證金後，准予停止羈押，並限制出境、出海及限制住居，並應於每天赴警局報到。
台灣高檢署檢察官不服高院這項裁定，向最高法院提起抗告，最高法院日前認定抗告有理由，將案件發回高院更裁。
高院合議庭審酌本案證人已調查完畢，鄧文聰有重度睡眠呼吸中止症，在監所內曾有呼吸困難掙扎情形，昨天傍晚做出更一裁定，以3.5億元交保、限制出境，須每天赴警局報到。
高院指出，至今天中午為止，尚未收到保金；台灣高檢署則說，不服高院這項裁定，已即時提起抗告。1060406
(中央社)
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