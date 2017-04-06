桌球》江宏傑加盟琉球隊 進軍日本職業桌球賽

江宏傑與福原愛婚後，事業重心轉往日本發展。（圖／中時資料照）

台灣桌球好手江宏傑與日本桌球名將福原愛結婚後，事業重心往日本方面移動，不但帥氣外型深獲日本廠商喜愛，拍攝多支廣告代言，桌球實力也獲得青睞，日本媒體昨證實他將加盟琉球Asteeda隊，預計要代表琉球隊，征戰來年秋天即將成立的日本職業桌球聯盟。

日本桌球聯賽分為兩個層級，屬社會人球隊性質，江宏傑即將加盟的琉球Asteeda隊屬於二級，但日本桌球聯賽預計在明年秋天改制為職業化的「T-League」，江宏傑預料將以主力選手的身分，代表琉球隊挑戰職業聯賽。

值得一提的是，琉球Asteeda隊的主要投資者，是往來台灣與日本著名的廉價航空「樂桃」，會簽下江宏傑，也是看中江宏傑的高人氣，期待他為兩地來往的航班加溫。

(中時電子報)