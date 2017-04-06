NBA》柯瑞首節轟23分 勇士確定聯盟第1
面對年輕的太陽，柯瑞首節就火力全開，單節獨拿23分，比太陽全隊首節18分還高，幫助勇士6日最後以120比111射落太陽，除拿13連勝，更以65勝14敗戰績，確定拿下聯盟與西區第1，代表勇士將年季後賽將擁所有主場優勢。
勇士此役改讓卓雷蒙格林、伊戈達拉兩大主力輪休，加上杜蘭特還沒傷癒歸隊，等於一口氣讓了3名主力，可是柯瑞火力實在太過凶猛，全場投26中15，包含三分球投13中8，拿下42分、11助攻、5籃板、2抄截與2火鍋。
柯瑞也在6日達到生涯數據里程碑，包含得分突破14000分，以及投進三分球突破1900個，畢竟他們打到中場就已知道馬刺6日爆冷輸給湖人，只要拿下本季第65勝，代表目前60勝18敗的馬刺，已無機會追上他們了。
不過勇士儘管10名上場球員都有拿到分數，卻僅柯瑞與「浪花弟」克雷湯普生(22分)得分上雙，麥克考9分、5籃板、4助攻與3抄截的數據還算OK，麥特巴恩斯8分、8籃板。
雖在首節遭柯瑞轟到灰頭土臉，太陽小將卻從未放棄過，打到最後3分鐘還追到只差3分，可惜仍然無法扭轉頹勢，戴文布克貢獻全隊最高21分，尤利斯20分、6助攻與5籃板，杜德利19分，艾倫威廉斯16分、17籃板。
(中時電子報)
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