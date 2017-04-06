教育部推青年暑期工讀 月領2萬2650元

教育部青年署推動「青年暑期社區工讀計畫」，今年暑假工讀人數將從去年500人增加到600人，工讀期間也從1.5個月延長至2個月，每月工讀薪資2萬2650元，2個月工讀完將會領到4萬5300元！

教育部青年署現正邀請從事社區產業、社會公益之非營利組織，提供暑期工讀職缺(提案時間至106年4月20日止)。有意願之非營利組織至青年署「RICH職場體驗網」(http://rich.yda.gov.tw)查詢相關訊息。

教育部青年暑期社區工讀計畫，媒合大專在學青年（年齡為35歲以下，國內公立或教育部立案之私立大專校院本國籍在學學生，含空中大學全修生），於暑假期間至非營利組織工讀，並由青年署補助工讀薪資，鼓勵在學青年利用暑假時間，參與非營利組織工作。

教育部青年署表示，青年暑期社區工讀計畫自95年辦理以來，累積5240人次參加，並深獲大專在學青年與非營利組織的好評。以往經由本計畫進入社區工讀的學生，均能充分利用年輕人的創新觀點及創意能力，協助非營利組織開拓能見度、提供創意服務及提升組織資訊能力等，對於非營利組織發展有莫大助益。

(中時)