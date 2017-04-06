春風親上臉書回應 曝「父親先遭恐嚇出門小心點」
玖壹壹春風被爆父親欠人53萬會錢10年，但疑似遭債主親屬追討不認帳，竟教唆小弟將人毆打送醫，還嗆聲「我老大是在台中很有名的黑社會，這件事不會這樣子就算了」，對此他則親上臉書回應，更大爆父親近日遭人電話恐嚇，警告他出門在外最好小心點。
春風先在臉書交待事情始末，並且發表三點聲明，他表示父親先跟弟弟表示遭電話恐嚇，未料這幾天外出至朋友家時，竟被陌生人尾隨攔車，更持刀要砍傷父親，弟弟見狀為保護父親，便與對方發生激烈扭打，衝突過程父親更不慎被砍傷，等他聞訊趕往醫院時，當下就表明要幫對方付醫藥費，後續就全交由警方處理，而當時與他趕赴醫院的，僅有唱片公司助理，根本沒有黑社會成員。
至於引爆雙方衝突的債務問題，春風也坦承確實有此事，不過十年前對方就委託債務公司把媽媽帶走，家人也早跟債務公司將事情處理完畢，對於嗆聲自己是混黑道，春風則澄清絕無此事，表示當下是跟對方說「曾經也不學好過，加上大家都過來人，既然遇到了只好自認倒霉」，最後更向對方挑明，若是要利用自己知名度跟父親勒索，那彼此就沒什麼好說的，最後也預告下午三點半將召開記者會說明，也希望社會能還他清白。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。