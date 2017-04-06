春風親上臉書回應 曝「父親先遭恐嚇出門小心點」

被控教唆小弟毆人，春風表示將召開記者會說明。(圖/玖壹壹臉書)

玖壹壹春風被爆父親欠人53萬會錢10年，但疑似遭債主親屬追討不認帳，竟教唆小弟將人毆打送醫，還嗆聲「我老大是在台中很有名的黑社會，這件事不會這樣子就算了」，對此他則親上臉書回應，更大爆父親近日遭人電話恐嚇，警告他出門在外最好小心點。

玖壹壹春風先在臉書說明事件始末。(圖/玖壹壹臉書)

春風先在臉書交待事情始末，並且發表三點聲明，他表示父親先跟弟弟表示遭電話恐嚇，未料這幾天外出至朋友家時，竟被陌生人尾隨攔車，更持刀要砍傷父親，弟弟見狀為保護父親，便與對方發生激烈扭打，衝突過程父親更不慎被砍傷，等他聞訊趕往醫院時，當下就表明要幫對方付醫藥費，後續就全交由警方處理，而當時與他趕赴醫院的，僅有唱片公司助理，根本沒有黑社會成員。

至於引爆雙方衝突的債務問題，春風也坦承確實有此事，不過十年前對方就委託債務公司把媽媽帶走，家人也早跟債務公司將事情處理完畢，對於嗆聲自己是混黑道，春風則澄清絕無此事，表示當下是跟對方說「曾經也不學好過，加上大家都過來人，既然遇到了只好自認倒霉」，最後更向對方挑明，若是要利用自己知名度跟父親勒索，那彼此就沒什麼好說的，最後也預告下午三點半將召開記者會說明，也希望社會能還他清白。

(中時電子報)