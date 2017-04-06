習川會》中國人來了！棕櫚灘超富區高度戒嚴

中國國家主席習近平和中方代表團下榻的「水棕櫚海灘度假村」佈置了中美國旗(江靜玲攝）

抗議者和支持者起口角，一些佈置的旗子也被取走(江靜玲攝）

習近平下榻旅館安全警戒在示威者叫囂後已加強(江靜玲攝)

海湖俱樂部是川普私人財產，「習川會」在此舉行（江靜玲攝)

「習川會」吸引大批媒體報導，但無人說的準會發有什麼結果（江靜玲攝)

「從來沒有見過這種情形! 從來沒有!」，棕櫚灘的優步司機羅杰，不可置信的指著圍繞在「習川會」中國國家主席習近平和中方代表團下榻的「水棕櫚海灘度假村」一帶設立的路障，以及警車和警察。他說，今年2月日本首相安倍晉三到訪時，可沒這種陣仗。

從「水棕櫚海灘度假村」到川普的「海湖」俱樂部大約15分鐘車程，這裡是當地居民口中的「超級富裕區」。為了「習川會」，轄管區蘭塔納市警局、白宮和中方安全人員，全悉配合，「海湖」俱樂部沿途到原本是公領域的鄰近海灘，也被各式層層柵欄包圍。

「海湖」俱樂部是川普的私人財產，川普上任不到3個月已經在此渡過5個周末。川普每次到此，估計花費2百萬到3百萬美元，對外界批評他浪費納稅人的錢，川普毫不為意，仍選擇「習川會」在這裡舉行。這將是川普上任以來在此的第6個周末。

但這次的情況與過去川普到此，包括邀請日本首相安倍下榻「海湖」俱樂部完全不同。「習川會」尚未正式登場，抗議者卻先到場。法輪功、中國大媽等，5日已先在「水棕櫚海灘度假村」前示威，並和支持習近平來訪者爆發口角，讓當地居民和旅館安全人員都開了眼界。

「習川會」還吸引了兩岸三地和美國之外的國際媒體關注，北韓問題外，中美經貿和環保，這些足以牽動全球的議題也是眾所矚目焦點。但迄今這次中美元首晤面到底能談出什麼、會談出什麼，誰都說不準。

白宮和國務院在簡報中甚至明言，策略不宜在會議前多言，但現在大家心中最大的問號是，美方對自己提出的優先議題，到底有無策略？

川普的人格特質和川普政府的難料，似乎也讓中方在此次「習川會」特別戒慎戒懼，唯恐失策犯錯。

佛州棕櫚灘原本是休閒渡假天堂，「習川會」絲毫嗅不出這種氣息。

(中時)