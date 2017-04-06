疑不滿服務態度 6男持棒砸醫院 醫院提告

男子揪眾持棒棍砸陽明醫院大門。（廖素慧翻攝）

醫院大門落地玻璃被砸碎散落一地，警方在現場調查。（翻攝自網路）

陽明醫院院長謝景祥表示不能容忍醫療暴力，一定提告。（廖素慧攝）

囂張狂徒，警局近在咫尺，竟持棒棍砸醫院。嘉義市陽明醫院大門昨晚9時多，突遭6名男子持棒棍砸毀落地玻璃，警方連夜逮捕6嫌，主嫌蔡姓男子稱是不滿醫院櫃檯小姐服務態度不佳，但醫院今天表示，查無蔡男掛號就醫的紀錄，不解這夥人為何砸醫院。警方將6嫌依毀損罪送辦。

警方調查，21歲蔡姓男子供稱5日下午到陽明醫院掛號，詢問櫃檯小姐被不友善對待，心有不甘，晚上揪友人分開4部車到醫院，分持棒棍猛砸醫院大門落地玻璃，其中左邊玻璃門整個破碎，碎玻璃散落一地，右邊玻璃門則有被砸的斑斑痕跡。

當時約晚上9時18分，醫院還有夜間門診，病患及民眾驚嚇不已，紛紛走避至後面的急診處，有民眾剛好走到大門，正逢6嫌凶神惡煞似地持棒棍衝進來，趕緊退避三舍，往後退回醫院。

陽明醫院就在嘉義市警察局旁邊，6嫌行徑囂張，警方獲報趕到醫院，循線到市區、水上、中埔逮捕蔡嫌等6人，連夜破案，6嫌年紀約21至30歲，沒有前科。

陽明醫院表示，感謝嘉義市警察局在2小時內抓到醫療暴力的嫌犯，查詢掛號系統沒有蔡姓男子掛號紀錄，既然嫌犯說是不滿護士態度不好，院方會調查，檢討改進，但醫療暴力零容忍，院方會提出告訴，捍衛醫護人員和病人的安全。

(中時)