通緝犯躲警踩破遮光罩　員警奮勇追緝扭傷腳

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竹南警方摸黑追緝攀爬民宅頂樓企圖逃跑的張姓通緝犯。（黎薇翻攝）

竹南警方摸黑追緝張姓通緝犯過程，造成員警手指挫傷、瘀青。（黎薇翻攝）

竹南警方摸黑追緝張姓通緝犯過程，造成員警腳部扭傷。（黎薇翻攝）

竹南警分局4日凌晨追緝張姓通緝犯，張嫌發現遭優勢警力追緝，摸黑攀爬10棟民宅頂樓逃逸，最後踩破民宅頂樓遮光罩，掉到陽台內，警方隨後依循吵雜聲及居民引導成功逮捕張嫌，追緝過程警員葉雲瑋奮力跳往隔壁棟制伏張嫌時不慎扭傷腳，副所長張志欽及警員林榜鴻手指也有挫傷和瘀青。

竹南派出所警員林榜鴻4日深夜巡邏時，在一家電子遊藝場附近發現張姓通緝犯使用的交通工具，通知所內同仁支援，張嫌見到警方前來，立刻往電子遊藝場頂樓狂奔，警方發現張嫌摸黑沿著建築物頂樓攀爬逃跑，陸續聽到居民喊叫聲，最後張嫌攀爬過10棟建築物頂樓，最後踩破建民宅頂樓遮光罩，掉入陽台內，警員葉雲瑋見狀奮力跳過1棟建築物，順利制伏張嫌。

警方調查，張嫌因違反毒品危害防制條例遭法院判決入監服刑7個月，因未依規報到執行遭通緝，擔心被警方逮捕，竟然摸黑不斷從建築物頂樓攀爬企圖逃跑，仍遭優勢警力圍捕，扭傷腳狼狽就逮。

警方在追捕張嫌過程，張嫌的謝姓女友為掩護他逃跑，屢屢阻撓並怒罵警方，警方以妨害公務罪現行犯，將兩人帶回派出所偵辦，移送臺灣苗栗地方法院檢察署。

竹南警方卯足全力追捕張姓通緝，造成警員葉雲瑋扭傷腳，副所長張志欽及警員林榜鴻手指也有挫傷、瘀青，警方為地方治安盡心盡力值得肯定，警政署、竹南分局派員慰問受傷員警。

(中時)