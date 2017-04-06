日本完成對273個無人島嶼的國有化手續
日本政府的消息說，到4月5日為止，日本政府已經對處於日本排他經濟海域的273座無人島完成了國有化的手續。這是日本政府強化對離島所有權的管理，防止中國等外國資本購買和佔有這些島嶼的一個重大舉措。
日本財務省稱，這273座島嶼中，有257座島嶼是領海的基點，有16島嶼是排他經濟海域的基點。
日本政府在完成了對尖閣列島（釣魚台諸島）的國有化之後，開始強化對領海和排他經濟海域內的離島的管理。3年前開始，日本政府實施對所有離島的調查和管理，重新對100多個島嶼命名，財務省承認，這是日本政府強化領海管理的重要舉措，同時也是為了應對中國的海洋發展戰略，以防止中國佔有這些島嶼。
(旺報)
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