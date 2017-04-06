農業局4／9在大甲鎮瀾宮周邊舉辦農產品展售

台中市政府農業局配合媽祖國際觀光文化節，將於4月9日結合台中糕餅節在大甲鎮瀾宮周邊舉辦農特產品展售，設有20攤農產品攤位，現場也將展售台中好吃糕餅，讓民眾除瘋媽祖外，還可品嘗到台中優質農產及糕餅。

活動當天將展售台中各區豐富的農產品，包含大甲芋頭產品、龍井地瓜、石岡菇類、神岡雞蛋、梨山茶葉等，還有農業局輔導的青年農民所自產自銷的優質農特產；現場也邀請糕餅業者推廣台中糕餅，感受台中在地好滋味。

農業局長王俊雄表示，歡迎全國民眾來台中瘋媽祖，不僅能祈求媽祖保佑一整年的平安和樂，還能品嘗到台中高品質農產品及美味糕餅，也可順道來台中旅遊，體驗台中人文風情。

(中時)