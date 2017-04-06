大貨車翻覆月津港　一家四口幸無恙

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清晨一台滿載水果的貨車，不慎翻入月津港水域。(莊曜聰翻攝)

消防人員涉水架梯救人。(莊曜聰翻攝)

車上有駕駛及妻小4人，僅駕駛受到輕傷。(莊曜聰翻攝)

清晨一台滿載水果的大貨車，疑似因為駕駛彎腰撿拾車上物品，車輛不慎駛出路旁，衝入月津港水域，側翻後在水面載浮載沉，車內駕駛與妻小驚魂甫定，連忙爬上貨車頂待援，消防局鹽水分隊據報出動救援，涉水架梯將4人救出，所幸僅貨車駕駛腳部擦傷。

警方調查，30多歲賴姓司機帶著妻小，載送滿滿一車水果由台北往南部送貨，4時許在鹽水果菜市場卸貨完畢後，要再開上新營交流道繼續南下屏東，在信義路往忠孝路的一處彎道失控，衝入路旁水域。

車子衝入水中後側翻90度，車廂也開始進水，還好溪水不算深，加上車體結構破壞並不嚴重，賴姓司機趕緊將妻小拉出車頂，等待消防人員救援。

鹽水分隊據報後出動8人前往救援，下水架梯將4人逐一救回岸上，此時天已微亮，有早起民眾經過，直說「人沒事就好！」，車輛也於上午吊起。

(中時)