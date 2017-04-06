大馬羽球超級賽 周天成與李佳馨皆止步次輪
世界排名第9、台灣羽球一哥周天成，6日在馬來西亞頂級超級賽面對世界排名22的印尼好手喬納坦，兩人拚戰3局，小天先盛後衰，23比21、17比21、19比21敗下陣來，止步次輪，並且是對戰3場全敗。
今年賽季手感相當好的周天成，先在德國黃金大獎賽奪冠，緊接著在頂級的全英公開賽闖進4強，上周的印度公開賽也獲得亞軍，但或許是征戰頻率過高導致體能出現疲態，5日對上喬納坦首局一度4比10落後，穩住陣腳後連得6分追平，然後又13比19落後，小天再連拿7分超前，最終在「丟士」之後23比21險勝。
次局，雙方你來我往互有領先，直到12平之後喬納坦接連得手，21比17扳平局數，決勝局，體能成為小天的致命傷，一開局就連丟6分，但小天靠著毅力在10比14的時候打出9比1攻勢，反將比數超前為19比15，沒想到喬納坦硬是打出6比0攻勢，逆襲擊敗周天成。
世界女單排名39的李佳馨挑戰世界排名第4的韓國一姊成池鉉，兩人過去不曾交手過，李佳馨首局就被成池鉉的攻擊打昏頭，7比21迅速落敗；次局，李佳馨在7比15絕對落後的情況下追成16平手，甚至還兩度超前，可惜最終還是以21比23飲恨落敗。
(中時電子報)
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