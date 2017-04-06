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大馬羽球超級賽 周天成與李佳馨皆止步次輪

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周天成
我國羽球男單好手周天成在馬來西亞頂級超級賽不敵印尼好手喬納坦，止步次輪，且吞下對戰3連敗。（本報資料照／杜宜諳攝）

世界排名第9、台灣羽球一哥周天成，6日在馬來西亞頂級超級賽面對世界排名22的印尼好手喬納坦，兩人拚戰3局，小天先盛後衰，23比21、17比21、19比21敗下陣來，止步次輪，並且是對戰3場全敗。

今年賽季手感相當好的周天成，先在德國黃金大獎賽奪冠，緊接著在頂級的全英公開賽闖進4強，上周的印度公開賽也獲得亞軍，但或許是征戰頻率過高導致體能出現疲態，5日對上喬納坦首局一度4比10落後，穩住陣腳後連得6分追平，然後又13比19落後，小天再連拿7分超前，最終在「丟士」之後23比21險勝。

次局，雙方你來我往互有領先，直到12平之後喬納坦接連得手，21比17扳平局數，決勝局，體能成為小天的致命傷，一開局就連丟6分，但小天靠著毅力在10比14的時候打出9比1攻勢，反將比數超前為19比15，沒想到喬納坦硬是打出6比0攻勢，逆襲擊敗周天成。

世界女單排名39的李佳馨挑戰世界排名第4的韓國一姊成池鉉，兩人過去不曾交手過，李佳馨首局就被成池鉉的攻擊打昏頭，7比21迅速落敗；次局，李佳馨在7比15絕對落後的情況下追成16平手，甚至還兩度超前，可惜最終還是以21比23飲恨落敗。

(中時電子報)

關鍵字：羽球大馬周天成李佳馨
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