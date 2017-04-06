收到WHA邀請函？衛福部長陳時中：還沒有

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WHA將在5月召開，台灣今年能否收到邀請函出席，引發關注。國民黨立委陳宜民（見圖）6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中，是否收到WHA邀請函？陳時中答詢表示，目前還沒有。（劉宗龍攝）

WHA將在5月召開，台灣今年能否收到邀請函出席，引發關注。國民黨立委陳宜民（見圖）6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中，是否收到WHA邀請函？陳時中答詢表示，目前還沒有。（劉宗龍攝）

WHA將在5月召開，台灣今年能否收到邀請函出席，引發關注。國民黨立委陳宜民6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中（見圖），是否收到WHA邀請函？陳時中答詢表示，目前還沒有。（劉宗龍攝）

WHA將在5月召開，台灣今年能否收到邀請函出席，引發關注。國民黨立委陳宜民6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中（見圖），是否收到WHA邀請函？陳時中答詢表示，目前還沒有。（劉宗龍攝）

WHA將在5月召開，臺灣今年能否收到邀請函出席，引發關注。國民黨立委陳宜民6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中，是否收到WHA邀請函？陳時中答詢表示，目前還沒有。

(中時)