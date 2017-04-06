MLB》林鐸生涯首發滿貫彈 印地安人橫掃遊騎兵

林鐸9下轟出滿貫炮，單場貢獻兩發全壘打，助球隊橫掃遊騎兵。(美聯社)

遊騎兵前兩場對戰印地安人，苦吞2連敗收場，6日系列賽最後一戰，勢必想討回顏面，未料首戰遭逆轉的條子軍，此役後防又再度失守，讓5局出現守備瑕疵、導致球隊掉分的林鐸(Francisco Lindor)扮演英雄，揮出生涯首發滿貫炮逆轉戰局，助印地安人9比6勝出，橫掃遊騎兵。

比賽前段，遊騎兵哈默斯(Cole Hamels)第一輪還能完全壓制，但自第4局起印地安人打線第二輪上場，局局都被攻下分數；不過打線相挺，前5局雖讓印地安人先發沙拉薩(Danny Salazar)取得9次三振，但首局馬薩拉(Nomar Mazara)轟出2分炮，5下又開啟一波3分攻勢，讓6局失4分的哈默斯，能帶著勝投資格退場。

接著遊騎兵再靠7下安卓斯(Elvis Andrus)的陽春炮，把領先擴大成6比4。眼看勝利就要到手，但遊騎兵近幾場牛棚實在「火燙」。9上他們推出首戰投0.2局失3分的戴生(Sam Dyson)關門，沒想到他再度提油上場，連挨兩安後，還連投兩次保送，免費送印地安人1分。

接著出現守備瑕疵後，極力補救的林鐸上場，6局轟出一發陽春炮的他，沒放過當英雄的大好機會，相中一記伸卡球，掃出石破天驚的滿貫彈，率球隊逆轉戰局。最後關頭失守，遊騎兵也無力再反撲，讓9下登板的布萊恩蕭(Bryan Shaw)輕鬆拿下三上三下，送給遊騎兵三連敗。

(中時電子報)