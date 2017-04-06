專家：川普近期難將陸列為匯率操縱國
外匯專家指出，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面後，川普不太可能過幾天就於下週正式宣布大陸為匯率操縱國，讓他無法兌現競選時的口頭承諾，至少目前是如此。
專家表示，美國財政部須徹底改變其對貨幣操縱的定義，以在本月14日出爐報告中讓大陸擠上這個標籤。這些專家其中數人曾對美財政部外匯做法提供分析。
但隨著時間推移，在美財政部增聘人員下，川普政府可能考慮改變歐巴馬政府時期的貨幣定義。
前美財政部與大陸經濟聯繫人員、現任職華盛頓布魯金斯研究所（Brookings Institution）的達勒（David Dollar）說，「很難想出一套可信賴的標準，將中國收入網中。」
川普曾於任職美國總統首日承諾，將把大陸貼上匯率操縱國標籤，不過到目前為止都未兌現。
去年頒布的一項貿易和海關執行法針對主要貿易夥伴設定3個標準以證實其操縱貨幣，分別為「實質的」全球經常帳順差、「顯著的」與美國雙邊貿易順差，以及持久性單方面干預外匯市場。
根據目前歐巴馬時期政府對貨幣操縱定義的門檻，大陸僅符合其中一項標準，即對美貿易順差達3470億美元。大陸央行兩年來斥資1兆美元推升人民幣價值，而未促貶。此外，大陸2016年經常帳順差佔國內生產毛額（GDP）1.8%，遠低於採取對應行動的門檻。
美國財政部指出，現在對其貨幣審查結果加以置評還嫌「過早」，且美國財長梅努欽（Steven Mnuchin）表示將堅持以往做法，暗示下次報告將不會出現徹底的改變。（譯者：中央社徐睿承）1060406
(中央社)
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