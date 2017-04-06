飛行員奇貨可居 民航業向美軍挖角
錢多事少離家近是受雇員工的夢想，包括美軍飛行員也是如此，在一般民航業高薪挖角及飛行任務單純的吸引下，軍中飛行員也吹起跳槽民航業的旋風。
美國空軍將領下月將會見民航業者，希望他們別來搶人。
「美國空軍」（Air Force Times）報導，美國空軍飛行員異常短缺，尤其是美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command, AMC）更明顯。
報導說，幾乎是平均每3分鍾，遍布世界各地的某架隸屬AMC的飛機就得起飛，執行空中加油、人員運送等任務。
況且去年每10架空中加油機就有9架投入，補給對伊斯蘭國（IS）作戰戰機所需油料，總共出動3萬3000架次。
偏偏在空軍飛行員調度如此吃緊時刻，民航業也需才孔急，最後並演變為向空軍挖角搶飛行員的特殊現象。
空軍空中機動司令部司令艾佛哈特（Carlton Everhart）說，若民航業持續向空軍挖角，他真不知道未來該怎麼指揮作戰任務。
他說，AMC飛行員總數應有7940人，但目前短缺315人，大約不足4%，而再過4年，將有1600人符合資格可申請退伍。另外，空軍高層說，目前戰機駕駛員短缺1211人。
美國空軍為留住飛行員，最近也不惜下重本，包括斥資1100萬美元訓練第5代飛行員，給付飛行員的獎金由每年2萬5000美元增至3萬5000美元。
另外，美國空軍在任務指派時也更符合人性化考量，像是避免讓飛行員重複執行他們不喜歡的任務，或當飛行員完成艱難任務後，他們可以選擇任務指派等。1060406
(中央社)
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