醫院遭砸堅提告 院長：醫療暴力零容忍

我要評比

嘉義市陽明醫院6日深夜遭人砸破大門玻璃，警方今天凌晨破案，逞凶者聲稱護士態度不佳而報復。對此，院長謝景祥表示「醫療暴力零容忍」，堅持提告。

位於嘉義市政府後方的陽明醫院，昨天深夜遭不明男子持棍棒砸毀大門玻璃，警方今天凌晨分別在嘉義市、嘉義縣查獲6名涉案男子。

主嫌21歲蔡姓男子向警方聲稱，昨天赴醫院看病，因不滿護士態度不佳，才於深夜找朋友到醫院報復。

對此，謝景祥表示，希望外界體諒護理師的辛苦，若護理師真的「態度不佳」，那是院長的錯，是院長沒把她教好，但暴力就是不對，希望民眾有意見能向醫院反映。

謝景祥指出，醫療暴力已嚴重影響醫護人員安全，院方會堅持提出告訴，捍衛醫護人員安全，絕不和解。

對於嫌疑人聲稱護士態度不佳一事，謝景祥表示院方會調查，絕不護短，但也請社會各界體諒護理人員工作的辛勞。1060406

(中央社)