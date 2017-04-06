扶獨居翁就醫 警留下電話好暖心

員警連安全帽都沒脫，扶起跌倒的王翁。（楊明峰翻攝）

行動不便、平時以輪椅代步的66歲王姓獨居老翁，6日上午在桃園市平鎮區住家摔落床邊，恰好平鎮警分局平鎮所員警彭家德前往家戶訪查見狀，連安全帽都來不及脫，就一個箭步上前將他扶起，並送醫檢查，好在僅有臀部輕微瘀青，並無大礙。

員警獲悉老翁獨居在家，無人可傾聽心聲，還留下派出所電話，讓老翁真的有事，可打電話向員警求助，貼心舉動讓王翁直覺揪甘心。

警方表示，王翁因下肢萎縮、不良於行，獨生兒子又因案入獄，平時獨居在家，被社會局列為關懷對象，派人定時送餐、探視。員警因此加強家戶訪查，定時探視老翁。

彭家德當時前往敲門時，見到裡頭有哀號求助聲，前往一看發現王翁跌坐床邊，彭家德發現門沒關後就進入屋內，扶起王翁送往醫院檢查，好在僅有臀部瘀青，並無大礙。

王翁向警方說，平時獨居覺得孤單，想找人說話卻苦無對象。彭家德則留下派出所的電話，告訴王翁所內24小時都有人接聽電話，若真覺得心理不舒服，可跟警方聯繫。員警暖心舉動，令王翁感動不已。

(中時)