強森摔傷 小史、小麥美國名人賽成奪冠熱門

前3年美國名人賽獲1冠2亞，史畢斯今年向第2冠扣關。(美聯社資料照)

美巡年度「4大賽」首戰美國名人賽，6日晚上在奧古斯塔國家俱樂部開打，賽前本來看好「球王」強森是大熱門，其次是2位前世界第1美國史畢斯與北愛爾蘭麥克羅伊，但強森賽前一天傳出嚴重摔傷，小麥與小史取而代之成了奪冠呼聲最高2位人選。

2015年，史畢斯只有21歲，那年他在美國名人賽打出英雄出少年氣勢，首輪在難纏的奧古斯塔球場首輪以64桿站上排頭，自此一路上沒來跟的上他，最終以平賽史最低桿紀錄的270桿，穿上冠軍綠夾克，成為賽史第5位連續領先四天奪冠的選手。

2016年，他最後1輪打完前9洞領先5桿，眼見就要完成「2連霸」，卻因在「阿門角」的第12洞，2次擊球下水吞下「4柏忌」，加上第10、11洞2個柏忌，3洞之內就花掉6桿，最終拱手將冠軍盃讓給英格蘭選手韋利特，以3桿之差退居與英格蘭選手韋斯伍德並列第2。

史畢斯2014至2016年打過3次美國名人賽，這3屆他贏過1次冠軍，2次並列第2，打起奧古斯塔球場如入無人之境，由於強森賽前一天意外摔傷，史畢斯無疑成了奪冠大熱門。

麥克羅伊本屆美國名人賽挑戰4大賽大滿貫。(美聯社資料照)

再說麥克羅伊，他從2011年至2014年為止，4年內共贏得4座大賽冠軍，包括2011年美國公開賽、2012年英國公開賽與2014年英國公開賽與美國PGA錦標賽，只差美國名人賽就完成4大賽大滿貫，這場比賽可說是他生涯最重要的一役。

回顧他美國名人賽戰績，他從2009年開加入這場戰局，至2013年為止雖最佳成績僅在2011年獲得並列第15，另2010年被淘汰，但2014年至2016年都獲得前10，其中2014年並列第8，2015年第4，去年並列第10，以他前3年都獲得前10排名來看，今年絕對有機會穿上綠夾克，達成4大賽大滿貫里程碑。

至於強森，除了前3戰贏得「3連勝」，前2年參加8場大賽共拿下6場前10，包括2016年在美國公開賽贏得的生涯首座大賽冠軍，另去年美國名人賽獲得並列第C4、英國公開賽並列第9，加上2015年美國名人賽並列第6，前兩年在美國名人賽都獲得前10，本來是奪冠頭號大熱門，卻因一次摔傷可能讓他一夕間化為烏有。

另外，3位20多歲的新生代好手，日本松山英樹、美國湯瑪斯與西班牙拉姆，也有機會繼史畢斯2年前之後，再寫英雄出少年驚奇。松山英樹與湯瑪斯本季各贏得3場美巡冠軍，22歲的美巡新人拉姆除了菜鳥球季已拿下1勝，2周前在世界比洞賽一路過關斬將闖進冠軍戰，最後才以「輸1洞」敗給強森，拿下第2，也是奪冠熱門之一，惟本屆是他生涯第1次踏進奧古斯塔國家俱樂部，能否通過球場內險惡挑戰，對他實力是一大考驗。

(中時電子報)