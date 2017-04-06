疑債務糾紛 貴婦駕駛賓士車遭開槍警告
從事不動產投資的謝婦貴婦，昨晚8時駕駛自己的白色賓士車，前往青年路餐廳用餐，準備返家時，赫然發現車子左側車門上有一彈孔，嚇得立刻報警，警方隨後在駕駛座墊內發現1枚彈頭，謝婦向警方表示，她懷疑與1筆8000多萬的債務糾紛有關。
謝婦向警方表示，多年前1對戴姓夫婦想開餐廳，曾與她研究投資事宜，她後來借了8000多萬給對方，該對夫婦則開了1張支票給她，上個月底她拿支票去銀行兌現，結果卻是跳票，她不排除軋票的動作引發對方不滿，可能因此才被警告。
萬華警方已針對周遭路口調閱監視器，另根據謝婦供詞，循線清查相關人士，全案持續偵辦中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。