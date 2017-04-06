疑債務糾紛 貴婦駕駛賓士車遭開槍警告

警方在人行道旁發現1枚彈殼。（陳鴻偉翻攝）

賓士車車門遭人開槍。（陳鴻偉翻攝）

謝婦看到彈孔嚇得立刻報警。（陳鴻偉翻攝）

從事不動產投資的謝婦貴婦，昨晚8時駕駛自己的白色賓士車，前往青年路餐廳用餐，準備返家時，赫然發現車子左側車門上有一彈孔，嚇得立刻報警，警方隨後在駕駛座墊內發現1枚彈頭，謝婦向警方表示，她懷疑與1筆8000多萬的債務糾紛有關。

謝婦向警方表示，多年前1對戴姓夫婦想開餐廳，曾與她研究投資事宜，她後來借了8000多萬給對方，該對夫婦則開了1張支票給她，上個月底她拿支票去銀行兌現，結果卻是跳票，她不排除軋票的動作引發對方不滿，可能因此才被警告。

萬華警方已針對周遭路口調閱監視器，另根據謝婦供詞，循線清查相關人士，全案持續偵辦中。

(中時)