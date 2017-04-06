台灣連線議員聯名致函川普重申《台灣關係法》

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「習川會」召開之際，美國國會台灣連線議員聯名致函川普，強調美國和台灣的共同利益，敦促川普在會晤中重申《台灣關係法》和六項保證是美台關係的基石。

美國國會台灣連線共同主席迪亞茲巴拉特，瑟雷斯，科納利，哈珀，以及國會另外147名人員在聯名信中表示， 要求「尋求確保美國繼續奉行《台灣關係法》和六項保證，做為美台政策的基石」，並敦促美國政府，「堅持1979年台灣關係法通過以往歷屆總統的承諾，繼續根據台灣的軍事需要向台灣提供防禦性武器，且不要事先與北京商議」。

信中並強調，國對台灣政策的持續性是維護亞太地區和平，安全與穩定的關鍵。

(中時)