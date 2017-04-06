烘焙展開幕 十大必逛攤位推薦

烘焙展6日上午開幕，吸引許多專業人士與烘焙愛好者到場，熱鬧與門道兼具。（陳信翰攝）

烘焙展6日上午開幕，吸引許多專業人士與烘焙愛好者到場，熱鬧與門道兼具。（陳信翰攝）

烘焙展6日上午開幕，吸引許多專業人士與烘焙愛好者到場，熱鬧與門道兼具。（陳信翰攝）

烘焙展6日上午開幕，吸引許多專業人士與烘焙愛好者到場，熱鬧與門道兼具。（陳信翰攝）

烘焙展6日上午開幕，吸引許多專業人士與烘焙愛好者到場，熱鬧與門道兼具。（陳信翰攝）

烘焙展6日上午開幕，吸引許多專業人士與烘焙愛好者到場，熱鬧與門道兼具。（陳信翰攝）

集結410家廠商，共1560個攤位的烘焙展，於今天4月6日上午在南港展覽館開展，現場人潮洶湧，盛大規模也反映台灣烘焙業近年之興旺。烘焙展採購票方式入場，全票200元，4月6日專業參觀日僅供擁有入場券及烘焙證照審核成功者入場，4月7日起開放一般民眾入場，本報也精挑細選十大精采美味攤位（不分排名）。

★推薦一、源形燒餅機／攤位號碼：設備區J410

烘焙展正式名稱「2017台北國際烘焙暨設備展」，亦即它不只展示甜點麵包，更展示相關設吃備與器材，看熱鬧之外，更是專業人士瞭解趨勢看門道的必逛展覽。今年源創食品機械推出的「源形燒餅機」很有趣，只要180秒，就可將蝦子、章魚、蔬菜跟麵糊等等食材瞬間壓製成香、酥、鮮、脆、薄的美味煎餅，並鎖住鮮食原汁原味，很適合創業。活動現場將有買機抽限時限量優惠3萬元活動，另有大手燒每片100元、龍蝦超級大手燒680元等美味可嘗鮮。https://www.youtube.com/watch?v=4lJUBUpfVgo

★推薦二、幸福點心展館／攤位號碼：名店街M112

由經濟部工業局整合全台40家特色伴手禮廠商與70款得獎暢銷人氣商品，另有台美日韓及其他亞太地區8國冠軍得獎點心，讓參觀民眾可免費試吃。

★推薦三、Lilian’s House／攤位號碼：設備區K802

當紅的華人烘焙學院Lilian’s House，將邀請有台灣烘焙業F4稱號的陳永信、吳克己、彭浩、王鵬傑等4位國際冠軍型男麵包師傅到場，現場展示其烘焙創作，陳永信也會於現場展ㄑㄙ是進去示其世界冠軍作品「牛魔王」，現場也將呈現兩岸三地貴婦最夯的丹麥風烘焙教室。

★推薦四、米迦烘焙千層蛋糕／攤位號碼：名店街M416/418/515/517

米迦專業烘焙超夯的千層蛋糕與乳酪，乳酪塔原價60元，現場價只要10元每日限量100顆。

★推薦五、蕾媂媽媽夏威夷豆塔／攤位號碼：名店街M705

來自台南，曾於市場首推楓糖夏威夷豆塔的蕾媂媽媽烘焙坊，這次推出市場首創孜然岩鹽夏威夷豆塔，味道新奇有趣，每日9折，最後一日限量大特惠。

★推薦六、歐嬤德式麵包／攤位號碼：原物料區N527/N529/N531

台灣人喜歡日式麵包那種奶香與柔軟，事實上，歐式麵包的嚼勁與酸度，只要好好試過，就很難忘那回甘滋味。開業15年的歐嬤德式美食是台灣德式麵包中的佼佼者，這些年也致力於推廣無麩質飲食與蛋白質麵包。多樣的德式麵包與養生潮流新產品，烘焙展期間都可免費試吃。

★推薦七、歐客佬剝皮辣椒麵包／攤位號碼：名店街M414

來試試剝皮辣椒麵包吧！由烘焙冠軍陳永信研發，以台灣本土剝皮辣椒混合洋蔥及美乃滋，創作台灣人獨有的滋味；另外還有符合台灣人嚼勁口感的軟歐系列麵包、特軟特香特綿密的白吐司等等，每天限量販售。

★推薦八、南僑化工夢幻漢餅麵粉／攤位號碼：原物料區M820

南僑化工積極研發麵粉蛋白質筋性比例，讓傳統漢餅的油脂與麵粉能有更好結合且不易破皮，並讓表面細緻光滑、油酥層層分明。烘焙展現場將邀請16家南僑客戶一起展示這這夢幻麵粉成品，例如李亭香、御華興、犁記、郭元益、大黑松、新復珍、伊莎貝爾、太陽堂、洪瑞珍、台南明新食品與宜蘭餅等等，每天輪流由各家漢餅大師示範展演。

★推薦九、福利麵包天天優惠／攤位號碼：名店街M205-1

老牌福利麵包，烘焙展期間天天優惠，從招牌大蒜法包到黃金核桃蛋糕，以及2017年主推的老麵麵包、蜂蜜玉米糕、雙米烤年糕等等，每款都便宜10到40元不等。

★推薦十、麥之屋岩燒蜂蜜蛋糕／攤位號碼：烘焙食品展示M611

結合戚風蛋糕的蓬鬆與海綿蛋糕的柔軟，搭配多層次蜂蜜乳酪醬，創新作法充滿好滋味。每日前10位可享50元優惠價。

(中時)