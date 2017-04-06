詐欺車手幹最後一票 身分證流出被逮
桃園市徐姓詐欺車手，上月初幹完最後1票後原本打算金盆洗手，不料在將「業務」交接給新隊友時，不小心將身分證也一併繳出，新人手生被警方逮到，也讓徐嫌身分曝光，警方不費吹灰之力，依據戶籍地址將徐嫌逮捕。
警方調查，徐嫌上月4次夥同錢姓詐騙車手到市區多處百貨、銀行ATM提款，分67次提領高達85萬餘元贓款，但錢嫌領錢次數過於頻繁，引起警方側目，當場在百貨公司被逮捕。
警方在錢嫌身上搜出約10萬多元贓款，還發現1張徐嫌的身分證，錢嫌支支吾吾無法交代如何取得，警方懷疑有異，積極過濾監視器畫面，鎖定曾現身提款的同夥徐嫌，5日依其身分證上戶籍地址，持拘票到桃園蘆竹將他逮捕。
33歲徐嫌落網後滿臉無奈，供稱他在報紙上看到詐騙集團徵人廣告，被優渥的分紅獎金吸引，沒頭沒腦加入集團成為車手，長期以來負責拿提款卡四處洗錢，近來實在受不了這種生活，向集團表明要洗手不幹。
集團同意讓他離職，但要求他做完上月最後幾票再走，同時也能將相關業務交接給「新隊友」錢嫌，不料過程中擔心失風被察覺，手亂將自己身分證連同提款卡一併交給錢嫌。
警方指出，該詐騙集團看準竹市百貨公司及賣場設置大量提款機，有的百貨甚至每層樓都有，混在民眾中較不容易被察覺，警方為此安排密集防詐勤務，順利逮捕錢嫌，錢隨即遭聲押獲准，全案訊後依詐欺罪嫌將徐嫌送辦。
(中時)
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