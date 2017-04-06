響應世界健康日 亞大醫院辦園遊會

我要評比

亞大醫院將於8日舉辦「健康園遊會」活動，現場備有30輛腳踏車供民眾摸彩，邀民眾來顧健康同時拚經濟。（林欣儀攝）

響應2017世界健康日，亞洲大學附屬醫院將於本月8日舉辦「健康園遊會」，除提供衛教諮詢、互動闖關等遊戲，現場還有民間社團演出、義賣等活動，盼藉此炒熱氣氛並推廣在地特色，當天也將舉辦摸彩，共有30輛腳踏車，邀民眾來顧健康兼試手氣。

亞大醫院院長許永信指出，該院去年8月1日成立至今，不斷自我鞭策，期許扮演中彰投地區民眾健康守護者的角色，不僅快速通過評定為急救責任醫院，更獲「地區醫院」評鑑合格，提供神經內外科、心臟內外科、骨科、婦產科、腎臟內科、胃腸肝膽科、兒科、眼科、中醫科、泌尿科等26個專科門診，完整照護民眾身體健康。

建立民眾對各醫療科別的正確觀念，亞大醫院首度搭配世界健康日，與鄰近鄉鎮市民間社團共同策畫建科園遊會，周六將動員上百人力、在醫院對面停車場設置衛教攤位，教導民眾預防心血管疾病、正確護眼知識、了解纖維對人體的好處等，盼藉由簡單的活動教導民眾活得快樂、吃得健康。

園遊會總召、亞洲大學附屬醫院預防暨社區醫學中心副院長林燦表示，活動也邀各社區發展協會展現各自特色，如推廣農產品、製作環保童玩，並有太鼓、街頭藝人演出等活動，霧峰區農會更大方捐贈30輛腳踏車供摸彩。

此外，活動當天也有胖卡車隊提供台灣各式美食小吃及多國創意料理，適合全家親子共同出遊，院方強調「顧健康又能拼經濟，保證一舉兩得」，歡迎民眾多多參與。

(中時)