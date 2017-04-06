黨齡案爭議 郝龍斌建議暫停黨代表選舉

國民黨副主席郝龍斌今天表示，法院判決後已經確認國民黨代表選舉黨齡是4個月，若中常委還有意見，那是不是先把黨代表的選舉暫停，直接進行黨主席選舉。

國民黨中常會3月8日通過呂學樟等27名中常委提案，將黨代表候選人資格只須滿4個月黨齡，修改為1年，不過，有原本符合參選資格者向台北地方法院提起「撤銷決議之訴及聲請假處分」，法院3月31日裁定將參選黨齡從1年改回4個月。國民黨對外表示不抗告。

呂學樟等人不滿台北地方法院裁定黨代表選舉黨齡維持4個月，5日在國民黨中常會提案要求國民黨抗告，經中常會鼓掌通過。

對此，郝龍斌今天在接受媒體訪問時表示，黨代表的選舉辦法，在過去就已經行之有年，這次也已經公告，然後中常會要去改變，但在經過法院的判決後，已經確認黨代表的候選資格是黨齡4個月；若中常委還有意見，那是不是把黨代表的選舉暫停，直接進行黨主席選舉，等到大家確認後，再進行黨代表選舉。

國民黨黨主席、黨代表選舉5、6日兩日領表，17、18日辦理候選人登記，預定5月20日舉行黨員投票及開票。1060406

(中央社)