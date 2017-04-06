嘉義區漁會選舉藍營勝出 理事長戴澤文
嘉義區漁會第11屆會員代表選舉泛藍陣營勝出，掌握15席理事、5席監事及2席全國漁會代表，今天召開理監事會，選出新任理事長戴澤文，常務監事洪蔡美珠連任。
嘉義區漁會第11屆會員代表3月中旬進行選舉，結果掌權泛藍陣營以33席大勝綠營的18席，差距達15席，後來，進行15席理事、5席監事及2席全國漁會代表選舉，全由藍營人選當選。
嘉義區漁會今天召開理監事會，選出新任理事長戴澤文，常務監事洪蔡美珠連任，隨後進行新任理事長交接，由前任理事長李春茂將印信交給新任理事長戴澤文。
嘉義區漁會總幹事林俊雄登記候聘後，農委會漁業署函覆警察資歷與漁業工作無關，導致林俊雄曾任警察資歷無法計分，總分不合格，無法成為合格候聘總幹事。
因此，導致林俊雄喪失總幹事候聘資格，理事會並未聘任代表綠營的候聘人黃金獅，依法將由嘉義區漁會秘書朱碧霞代理。
林俊雄認為，總幹事遴選登記候聘在先，嘉義縣政府打完分數，農委會漁業署卻停止適用函文在後，程序有問題，除委託律師打行政官司外，並向漁業署聲請假處分。1060406
(中央社)
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