郵差投入長照合適嗎？衛福部長陳時中：歡迎 但要有配套

民進黨立委黃國書（見圖）6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中，關於交通部長賀陳旦提出的郵差投入長照的議題，陳時中答詢表示，任何社會資源要投入長照，衛福部都歡迎，但怎麼樣來做，應該要有相關的配套。（劉宗龍攝）

民進黨立委黃國書（見圖）6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中，關於交通部長賀陳旦提出的郵差投入長照的議題，陳時中答詢表示，任何社會資源要投入長照，衛福部都歡迎，但怎麼樣來做，應該要有相關的配套。（劉宗龍攝）

民進黨立委黃國書6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中（左），關於交通部長賀陳旦提出的郵差投入長照的議題，陳時中答詢表示，任何社會資源要投入長照，衛福部都歡迎，但怎麼樣來做，應該要有相關的配套。（劉宗龍攝）

民進黨立委黃國書6日在立法院社會福利及衛生環境委員會中詢問衛福部長陳時中，關於交通部長賀陳旦提出的郵差投入長照的議題，陳時中答詢表示，任何社會資源要投入長照，衛福部都歡迎，但怎麼樣來做，應該要有相關的配套。

(中時)