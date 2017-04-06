海洋獨立音樂大賞報名開跑 總獎金加碼到60萬

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新北市貢寮國際海洋音樂祭的「海洋獨立音樂大賞」獎金加碼，總獎金達60萬，歡迎更多樂團參賽。（新北市觀光旅遊局提供）

新北市貢寮國際海洋音樂祭今年將邁入第17年，而產出許多樂壇新星的「海洋獨立音樂大賞」即日起至5月31日止報名。新北市觀旅局今年海洋音樂大賞加碼前3名獎金，「海洋大賞」從20萬加碼到40萬，「評審團大獎」更從5萬增加到15萬，原無獎金的「海洋之星」也增加為5萬，總獎金達60萬。

新北市觀旅局表示，市府除平溪天燈節跟歡樂耶誕城活動表演，也會安排在淡水漁人碼頭舞台，提供海祭歷屆10強表演機會。而非競賽的熱浪搖滾小舞台表演，徵選作業則從即日起開始受理至6月16日為止。

相關報名簡章可至網站https://goo.gl/gAnFcZ下載，如對活動本身或報名作業有任何疑問，可電洽（02）29603456轉4077。

(中時)