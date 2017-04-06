小模毒趴命案 土豪哥朱家龍否認供毒

W飯店命案，「土豪哥」朱家龍堅稱毒品來源與他無關，強調他沒有買毒品帶進飯店。（本報資料照片）

W飯店郭姓小模毒趴命案，台北地方法院今(6)日開庭，以證人身分詰問在押的「土豪哥」朱家龍，釐清藥頭江哲瑋販賣毒品案情。朱仍堅稱去年12月2日到7日住進W飯店的毒品來源與他無關，強調他沒有買毒品帶進飯店，僅承認飯店住宿費由他預付，還提供5萬元房租押金。

檢察官起訴朱家龍餵食毒品給小模致死，依轉讓偽藥、禁藥致死等罪起訴，並求刑12年。合議庭今天審理江哲瑋涉案部分，並提訊在押的朱家龍以證人作證，同時另傳喚多名證人，進行交互詰問。檢辯詰問交手過程中，還爆出新案情，檢察官詰問本案另一被告蔡逸學，是否曾和朱家龍在W飯店案之前，在大直某飯店一起吸毒？蔡明確說有。

蔡還證稱，是朱家龍邀他參加W毒品趴，毒品也是由朱家龍提供。另名劉姓女證人則證稱，在W飯店逗留時，朱家龍曾2次拿錢請她去飯店10樓拿「東西」，收押中的被告洪聖晏證稱，去年12月4日和朱家龍吃燒肉時，朱有拿8000元要他去買20包金惡魔毒品。」

不過，朱家龍被隔離詰問時，否認聚會前與藥頭江哲瑋認識，更不清楚去年12月4日凌晨為何江會帶咖啡包等毒品到W飯店2502號房內；檢察官提示有關朱找毒品進店的偵查筆錄給朱家龍看，朱仍否認有買毒品帶到飯店。

朱家龍說，W飯店租金一天約1萬元，他通常習慣周五喝酒時會訂房住宿，「我會先拿5萬元給飯店當押金，租金再由押金中抵扣」，但去年底的聚會，蔡逸學和洪聖晏都有拿幾千元給他墊付房租錢「不能算是我全部買單」。

朱家龍說，去年12月2日去W飯店前，曾到101酒店消費，由他約洪聖晏；洪再約蔡逸學，當天消費時花1萬多元買單；12月4日去燒肉店吃飯，也由他買單。朱說，他因要工作，是在12月6日凌晨離開飯店，作證全程否認飯店內的毒品與他有關。作證後，近中午時被諭知還押台北看守所，朱離開法庭，步伐蹣跚，審判長還好意提醒慢慢走。

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(中時)