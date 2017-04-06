台鐵產業工會：勞動部要硬起來

台鐵產業工會代表上午在勞動部前舉行記者會，抗議台鐵局違法懲處春節休假的員工，希望勞動部要硬起來保護工會。（廖德修攝）

台鐵產業工會人員約4、50人，加上前來聲援的其他行業工會組織代表，今天上午在勞動部門口舉行記者會，重申台鐵局懲處春節連假期間休假的產業工會員工於法無據。台鐵產業工會理事長王傑表示，已將全案送交勞動部裁決，今天會進行第1次調查庭，大約需開3、4次庭，3個月左右裁決才會出爐，勞動部應該硬起來保護工會。

台鐵產業工會的訴求包括：

一、百年老店，打壓工會，不改班表，只會懲處

台鐵產工為改革過勞困境，多次參與輪班改革會議、上街抗爭。然而歷經多次會議以及一例一休新法上路，106年的台鐵班表依然是「日夜休」，毫無改革。因此，台鐵產工於今年發起春節依法休假行動，有多達300多位會員配合行動。但是，針對依法休假一案，局長鹿潔身表示：台鐵局將於裁決結束後公布最後的懲處命令，預計將記235人一大過、6人兩小過、90人一小過。

二、「日夜休」班表已違法，台鐵局只想解決提出問題的人

過去勞動部宣稱「一日為連續24小時」，但是林淑芬委員在上周質詢中，已確認「一日為連續24小時」於法無據，僅是2002年勞動部回覆台鐵企業工會的一分公文，等於是宣告「日夜休」班表已經違法，勞動部長林美珠也表示將再研擬台鐵班表。顢頇的台鐵局不想解決過勞問題，只想解決提出問題的人。

三、史上最大規模工時違法及清算工會，勞動部硬起來

針對本案，台鐵產工已向勞動部送出裁決，台鐵局在依法休假過程中不斷打壓台鐵產工、拒絕溝通，並且在裁決結果尚未出來，就先預告懲處。台鐵產業工會依法休假案，將是全國行政機關是否能夠守法的示範，同時也是史上最大規模工時違法及清算工會，勞動部在這場裁決中的態度會非常重要。

台鐵產工依法休假裁決即將在4月6日上午11點進行第一次調查庭，將動員全台會員一同參與，全台勞工也等著看，希望勞動部硬起來審理此案。

(中時)