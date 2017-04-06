E奶書法家趙芸今誕女 醫美CEO尪陪產
擁有E罩杯好身材，被封為「最正書法家」的趙芸（現改名：趙心姸）去年10月帶球嫁給醫美診所CEO老公蘇杰睿，懷孕時她的胸部一度漲到「大G」，導致婚宴前一天禮服都得大修。今(6日)媒體報導，趙芸今上午進產房，剖腹生下女兒「ㄆㄤ ㄆㄤ （台語香香）」，老公也貼心陪產，一起迎接家中新成員。
趙芸去年10月、11月分別在關島與台北舉行兩場婚禮，她透露和老公剛認識不久就來電，交往前變以結婚為前提，相戀8個月後決定共組家庭，再加上寶寶的到來可說是雙喜臨門，她愛他的聰明，老公則讚趙芸個性純樸。
據《蘋果日報》報導，預產期落在今年4月的趙芸，今上午順利產下千金「ㄆㄤ ㄆㄤ」，重3165克，趙芸說第一眼看到女兒就感動落淚，覺得生命很奧妙，夫妻倆現正沉浸在當新手爸媽的喜悅。
(中時電子報)
關鍵字：趙芸
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