鄭明典提問 清明火點為何集中在南方

氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上提問，清明節期間透過衛星觀測的熱源（火點）集中在南方，不知道誰能解釋這個現象？網友推測是南北方習俗不同，或越偏南天氣越熱，天乾物燥，掃墓就容易起火。

不管是台灣或大陸民眾在清明期間都會祭祖掃墓，也讓清明期間衛星觀測到許多熱源（火點）。中央氣象局科技中心主任鄭明典今天在臉書上PO出一張衛星觀測到的熱源(火點)，並說火點集中出現在4月3至4日兩天，少數深紅色的紅點來自4月5日。

鄭明典也提問，火點集中在南方，誰能解釋這個現象？網友紛紛留言猜測可能原因，有網友推測是「 南北方習俗不同？」、「北方有些省分在寒食節期間禁火，清明上墳不燒紙或是白日掃墓晚上回家燒紙錢」或「越偏南，天氣越熱，天乾物燥，掃墓就容易起火」，甚至還有網友認為可能是因為「北方的霧霾欺騙了衛星」。1060406

(中央社)