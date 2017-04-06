川習會 習近平打量川普風格

川習會將登場，「華爾街日報」評論認為，中國領導人習近平將藉此「打量」新上任的川普；「時代雜誌」則認為，風格及實質內容，是習近平會晤川普關切之處。。

川普就任總統不到3個月就決定在4月6、7兩日捨白宮就私人度假村佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago），舉行與中國國家主席習近平首次峰會，連日來遭致不少美國學者批判時機不對或過於倉促。

「時代雜誌」（TIME）甚至透露，相較於習近平2013年與美前總統歐巴馬在加州陽光莊園（Sunnylands）會談是在3週前敲定，2015年正式訪問白宮則在7個月前決定，這次川習會直到上週末才最後敲定。

報導也提及，風格及實質內容，是習近平會見川普時擔憂及關切所在。中方擔心70歲的政治新手川普，把會談視為商業交易，見面、打高爾夫球、晚餐、談論火雞。但習近平不像日本首相安倍晉三，他不打高爾夫球、也較不給人親近感覺，尤其川習會又在川普會見安倍之後登場。

儘管川普在推特上說川習會「很難」，但就像之前歐巴馬任內，幾次與中國領導人會見前，雙邊關係都相當緊張，但最終仍以達成多項共識、協議收場。

華爾街日報(WSJ)分析兩人政治性格指出，川普喜好一開始擺出強硬談判姿態，之後再回軟、往後退，而中國人習慣以表面讓步安撫外人，假以時日再以退為進。

評論文提及，這次兩國領導人峰會將讓習近平有機會打量川普的一言一行，或者讓習近平瞭解川普是否像歐巴馬一樣可任由擺佈。1060406

(中央社)