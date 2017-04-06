黃國昌告洪秀柱 國民黨：自曝其短
時代力量立法委員黃國昌今天控告中國國民黨主席洪秀柱涉嫌誹謗罪。國民黨表示，深表遺憾，黃國昌的提告完全是自曝其短，國民黨絕對會正面迎戰，呼籲黃國昌不要玩火自焚。
國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，對黃國昌提告深表遺憾，也呼籲黃國昌好自為之，從時代力量立委在國會的表現看來，不論是日本核食進口或毒品除罪化等議題，該黨的態度都是曖昧不明，完全配合民進黨的政治操作，國民黨呼籲時代力量不要企圖藉提告模糊焦點。
胡文琦表示，時代力量立委林昶佐先前呼籲在護照上貼台灣國貼紙，結果自己卻虛晃一招不敢貼；在審查一例一休惡法時，被媒體拍到「集體打假球」，群坐地上滑手機，拿著中華民國新台幣7000、8000萬政黨補助費的政黨，如此的在野黨表現是否稱職，社會上也自有公評。
對於黃國昌表示會把所謂控告所得的錢捐為公益，胡文琦呼籲，其實習慣「假哭」的黃國昌，不用等到訴訟結束，時代力量的不稱職表現，所拿的政黨補助款早就該以公益捐出。
胡文琦說，現在民間正如火如荼進行罷免黃國昌的行動，黃國昌此時的提告完全是自曝其短，國民黨絕對會正面迎戰，呼籲黃國昌不要玩火自焚，應該停止配合民進黨政府的大綠、小綠政治操作，展現真正在野黨應有的監督制衡作為。1060406
(中央社)
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