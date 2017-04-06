玖壹壹春風還原現場 爸爸也受傷

嘻哈團體玖壹壹成員春風被爆教唆毆人，春風今天在臉書說明事情發經過表示，對方主動攔車要砍爸爸，弟弟見狀下車與對方發生扭打，過程中爸爸也受傷。

媒體報導，春風被爆料因爸爸欠債，謝姓男子上門討債，結果被3、4名小弟拿球棍毆打，受傷到醫院治療時，春風還向謝姓男子嗆聲「我是混黑道的」。

春風下午將在台北舉行記者會說明，中午先在社群網站臉書（facebook）貼文表示，爸爸這陣子跟弟弟說有人打電話恐嚇他，前幾天就有陌生人半夜敲打家門，這幾天他一直在工作，爸爸怕影響他，沒讓他知道。

他表示，直到案發當晚才知道弟弟這幾天回家照顧爸爸，「前幾天我爸爸跟我弟外出去他朋友家，被陌生人尾隨攔車，我爸下車，對方持刀要砍我爸爸，我弟弟見狀下車跟他扭打，過程中我爸也被砍傷，然後兩邊都送醫」。

春風說，爸爸已報警備案，他半夜趕到醫院，也知身分特殊，怕被有心人士作文章，當下表明要幫對方付醫藥費，後來就離開，現在全交警察調查處理。

最後春風特別強調3點，一是對方主動攔車，拿刀下來要砍他爸，弟弟和堂哥見狀下車扭打，過程中爸爸被刀劃傷，「去醫院也只有我跟我公司的唱片助理」，都有監視器，何來黑社會。

二是會錢的事，早在20幾年前對方委託債務公司把他媽媽帶走，家人當時已與債務公司處理完畢；三是「我在現場只跟他說，曾經我也不學好過，大家都過來人，遇到了，大家自認倒霉，如果你要利用我的知名度，恐嚇我爸要錢，我覺得這是不對的，那我看我們也沒什麼好談」。1060406

(中央社)