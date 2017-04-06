小野當影視音實驗學校校長 因為欠柯文哲
台北市影視音實驗教育機構校長小野，今天接受廣播節目訪問表示，他曾是台北市長柯文哲的老師，某次考卷改錯，扣了3分，「我欠他」，因而出任實驗學校校長。
他說，他在陽明醫學院任教時，柯文哲是他的學生，「我欠他，他每次見到我都會說你改錯1題，題目到現在還背得出來」。
小野笑說，當時考卷扣了3分，後來柯文哲當醫生後，「發現自己沒有錯」。
小野表示，柯文哲在總統蔡英文當選第2天就找他，「有人提醒他（柯文哲），大選後開始搶人了，小野不是你（柯文哲）老師嗎？找他（小野）來幫你（柯文哲）」。
他說，柯文哲找他時，坦言「老師，我真的沒有文化，對音樂的欣賞也只有（藝人）鳳飛飛。」
不過，小野表示，市長功能是「找對人」，尊重文化執行者，「柯文哲個性是先做了，他最喜歡說實驗2個字，做不好就關掉。」
小野說，他一輩子也在「實驗」，包括孩子等，不覺得實驗多可怕；既然是實驗，就不該用傳統思維框架定義何謂成功或失敗。1060406
(中央社)
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