竹市大車站與輕軌 總統：見證新竹改變

總統蔡英文今天到新竹市，了解已被行政院前瞻基礎建設納入的「大車站計畫」及「新竹輕軌計畫規劃」情形，總統致詞時表示肯定，並認為新竹車站未來會變得很不一樣，一起見證新竹的改變。

蔡總統表示，前瞻計畫104年就有規劃，去年積極請行政院推動，因此這是不分藍綠的百年建設計畫。其中，新竹市政府提出的大車站計畫，將透過跨站平台，把前後站連結起來，這在台灣是嶄新做法，未來新竹車站就會像日本、德國等大城市的車站一樣，能夠帶動城市活力與發展。

另外，蔡總統也提到，新竹市區、竹北市與新竹科學園區之間交通品質，也應進一步改善，中央與地方會一起合作，推動橫跨新竹縣、市的輕軌計畫，這將再一次證明，前瞻建設基礎計畫絕對不會分藍綠，而是透過區域聯合治理，讓區域能共同發展。

「請再多看新竹火車站一眼，100年以後，將會留下如這座火車站那麼精彩且持續在使用的建設」蔡總統說，前瞻基礎建設不僅是建設新竹的未來，也是建設台灣的未來，並指未來新竹車站一定會變得不一樣，要與大家一起來見證新竹未來的發展。

市長林智堅簡報時指出，為消弭前後站差距、均衡都市發展，借鏡日本大阪、品川車站，提出大車站計畫，將建構跨站平台、修復古蹟車站、改造站前廣場、整合各種運具無縫轉乘，並串連人行動線及商業區，活化再利用周邊公有土地。

林智堅說，除了讓轉乘更加便利，車站連結周邊商業區，可均衡前後站並活絡周邊區域，後站的商業模式也將改變，讓車站進行翻轉，「帶動後站發展，前站即後站、後站即前站」。

此外，新竹市推動新竹輕軌計畫，林智堅指出，輕軌是一項準時、安全、舒適的大眾運具，未來依實際需要將採新路廊及專用路權，並結合交通、產業、觀光、通勤等複合功能，成為都市發展的新契機，低污染、零排碳的輕軌建設，也是進步城市的象徵。1060406

(中央社)