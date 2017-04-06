醫療財團法人擴大收入盈餘 提10％挹注教育社福支出

衛福部次長蔡森田說明醫療法修正重點。（呂雪彗攝）

行政院會今天通過醫療法部分條文修正案，醫療財團法人擴大到「所有收入盈餘」需各提撥10％挹注教研發展及社福支出，像長庚台塑集團股利收入也會被計算在內。衛福部次長蔡森田說，長庚醫院修法前應各提撥4.8億元作教研及社福，修法後增為各提撥8.05億元，但依104年長庚醫院實際財報，教研已提撥31.06億元，社福支出8.96億元，比修法之後提撥多出很多了

蔡森田今天院會後記者會表示，這次修法有三大塊，目的為加強醫療財團法人公益性，第一大塊為董事會治理，重點包括董事長連任限制，規定董事長連任最多二屆；為避免利益輸送，同一人不能同時擔任財團法人及社團法人董事長，且同一人不能擔任二個醫療財團法人董事長；另董事會需增置監察人、要選出基層員工董事、社會公正人士董事；一定規模以上衛福部要派駐公益監察人。

第二強化社會責任。這次從醫療收入擴大至所有收入的稅後盈餘需各提撥10％作教學研究發展及社福支出；另盈餘優先用於提升員工待遇及補充短缺人力。

第三財務公開透明強制入法。包括財務、專章、董監事均需公開透明，有一定數額以上捐贈，需敘明理由才能捐贈，若未公開透明將祭出罰則。

(工商)