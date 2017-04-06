男童迷路大哭 被女警姐姐抱起破涕為笑

男童靠著員警協助，最後找到父母。（楊明峰翻攝）

「我要找爸爸媽媽！」3歲男童5日傍晚在桃園市龍潭區中興路一處公車站牌前走失，蹲坐在路邊嚎啕大哭，恰好被龍潭警分局中興所員警謝明展及女警顏利玲巡邏路過發現，卻因無法清楚表達家中電話、父母姓名，被女警抱起在附近查返尋親，歷經1個小時徒勞無功，最後被帶到派出所休息時，恰好家屬上門，才結束這場迷路驚魂。

警方說，男童迷路蹲坐路旁，發抖哭喊著媽媽，顏利玲見狀上前抱起安撫，回派出所時陪他看卡通、還給餅乾糖果餵食，謝員則在旁陪他嬉戲，幼童才破涕而笑。

警方調查，男童父母前往附近一間診所就診，領藥時男童自顧自地跑到診所外，愈走愈遠，最後找不到回去診所的路，好在員警巡邏路過，協助找到家人。

(中時)