成都市委書記唐良智任重慶副書記
經中共中央批准，原任成都市委書記唐良智，出任直轄市的中共重慶市委委員、常委、副書記。
唐良智1960年6月出生，曾任武漢市委副書記、市長，2014年12月調任四川省成都市委副書記、代市長，2015年1月當選市長，2016年7月任成都市委書記。
今年4月1日，成都市召開領導幹部大會，宣布中共中央關於成都市委主要領導職務調整的決定。范銳平任成都市委書記；唐良智不再擔任成都市委書記職務，另有任用。范銳平循著唐良智的腳步，一路從武漢到成都。
據境外媒體報導，在媒體眼中，唐良智屬於實幹型幹部。他有一個讓人印象較深的觀點，就是「房地產不能支撐城市的發展」。他認為工業是武漢實現跨越式發展的決定性因素。他一直堅持「有產業，才有城市發展」，認為房地產對經濟的拉動不能持久。
一位熟悉唐的官員評價，唐良智視野開闊，擅長招商以及與國內外大企業打交道；另外平時工作效率高，工作強度大。或因唐農村走出來的緣故，在政府一些決策討論中，比較能考慮社會各群體利益，為老百姓的考慮也比較實際。但也有一種說法，雷厲風行、說幹就幹的鐵腕作風，特有的戰略型狼性官員氣質，讓唐良智成為官場中少有的「狠角色」。
(旺報)
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