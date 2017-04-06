過馬路請長眼！交通局實施新標字
低頭族請注意！為提升民眾過馬路的安全，交工處目前已在北市人潮眾多地段實施新標字。在仁愛復興路口斑馬線上，可以看見有中英文的「望左」(Look Left)、「望右」(Look Right)之標字，提醒行人注意左右來車。而在信義威秀附近的松壽路上也實施了有左右箭頭的行人分向措施，改善舒緩因人潮洶湧而發生撞擊的狀況。
北市交通局長張哲揚表示，北市仁愛路、信義路設有逆向公車專用道，但近年來事故發生較多，為提高行人當心逆向公車專用道的左右來車，目前已在仁愛復興路口行人穿越道線間畫上地面標字。
此外，北市部分路口行人量大，行走狀況擁擠紊亂，未改善行走秩序，降低行人發生撞擊頻率，交工處目前已在松壽路新光三越與信義威秀之間的路口，實行行人分向措施，在地面上可看見有左右的箭頭分向，以提升行走秩序。
交工處表示，這些規劃目前尚在試辦期間，會大力宣導行人用路安全，並經調查約75%民眾支持這項措施，將依試辦成效，檢討是否於逆向公車專用道的所有路口增加提醒標字；未來也會持續檢討其他人潮眾多的路口，進行行人方向措施，改善行人穿越路口秩序及安全。
經記者實地走訪松壽路發現，雖然地面上已經有兩側左右箭頭的分向標字，但實際上民眾尚不習慣此項措施，仍未留意地上的方向標字，行路狀況上還是稍微紊亂，交工處可能還是要針對此項措施進行實地宣導。
交工處呼籲，主要還是希望行人在行走間，尤其是在穿越馬路時勿低頭滑手機，並儘速通過，以確保自身安全與路口車流順暢。
(中時)
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