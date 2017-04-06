打擊黑工 習川會前FBI調查塞班島中國賭場
川普打擊非法移工是他在去年美國總統選舉期間的重大競選承諾之一，就在他即將與中國國家主席習近平在佛羅里達州見面的前夕，傳出美國聯邦調查局(FBI)進入一家香港上市公司博華太平洋(Imperial Pacific)在塞班島開設的賭場進行調查，本周以非法移入和僱用中國工人將其起訴，包含3月時發生一名建築工人死亡案。
根據《路透社》(Reuters)報導，2014年大批中國投資客來到位於北馬里亞納群島，屬於美國控管的塞班島上，不顧中國政府打擊資金外逃，大舉投資興建賭場。其中一家香港上市公司博華太平洋(Imperial Pacific)開設的賭場於周五開幕，其附屬的渡假村尚未完工，報導稱FBI於周一(3日)進入調查，一名博華太平洋公司的下包商Beilida Overseas負責人盧輝(音譯)，因「非法雇用外國人」、「移入和藏匿外籍移工」罪名遭到起訴。
FBI在該包商的辦公室中，發現一份多達150名「黑工」的名單，以及一個放置美元、人民幣現鈔和工資單的保險箱。
博華太平洋公司向《路透社》表示，沒有任何一名工人遭到逮捕，他們也會遵守聯邦和當地的法律。他們同時聲明，已經支付下包商工人，申請解決施工期間遇到相關問題所需要的費用。
博華太平洋公司為了旗下開設的賭場渡假村，能夠在今年下半年順利開幕，透過一名專營澳門賭客的中介商，雇用了超過2千名建築工人，住在當地工務所，每日到建築工地現場進行施工。
根據FBI調查得知，一名43歲的工人胡元友(音譯)於3月份喪生，他在3月7日以遊客身分入境美國，簽證已於3月17日到期，他沒有獲得合法授權在美國或北馬里亞納群島工作，但是FBI紀錄並沒有清楚記載他是如何死亡的。
當地醫護志工告訴《路透社》，去年9月開始，工地突然湧現大量受傷人潮，超過百名的建築工人在工地受傷，大部分是骨折或是被重物壓傷。
當地立法委員Ed Propst表示，自今年年初開始，就有超過千名中國「遊客」在島上逾期居留。
(中時電子報)
文章來源：Ahead of Trump-Xi meet, FBI cites illegal Chinese workers at casino site on U.S.-controlled island
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