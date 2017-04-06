軍公教月退金 明年元旦起改為月領
退休軍公教人員沿用多年的月退金「半年領」政策將有大變革，考試院會今天通過，從明年元旦起，軍公教月退金全部都將改為「月領」。
現行退休軍公教人員的月退金依規定都是每半年先行發放，一次發給半年的月退金。不過之前立委質疑，許多退休軍公教人員在半年內就過世，卻難以追回溢領的月退金，還有的退休人員月退金被子女花用，導致後幾個月生活困難。
雖然半年領改成月領的「公務人具退休法施行細則」第31條及40條早在今年1月26日已經通過，但施行日期授權主管機關決定。銓敘部今天在考試院會中提出方案，建議在明年元旦起實施，在考試會中通過確定施行日期。
銓敘部表示，銓敘部今年一月邀國防部、教 育及行政院人事行政總處等相關單位，研商軍公教退撫給與與按月發放的施行日期，與會機關達成共識，為確保軍公教人員同步實施按月發給政策，同時兼顧使退休人員經濟生活能妥善安排，同意軍公教人員退撫給與按月發給統一自107年1月1日起實施。
(工商)
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