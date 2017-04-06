林宥嘉丁文琪 日本賞櫻拍婚紗照

我要評比

藝人林宥嘉與丁文琪今年1月登記結婚，林宥嘉所屬華研國際音樂今天證實林宥嘉與丁文琪前兩天到日本拍攝婚紗照，婚禮進度仍在規劃；昨晚丁文琪也在臉書貼出櫻花照。

29歲林宥嘉（Yoga）與大3歲丁文琪（Kiki）交往兩年，去年底求婚成功，今年1月登記結婚，預計今年舉辦婚禮。

昨天有中國大陸粉絲在社群網站微博貼出林宥嘉與丁文琪在日本照片，兩人打扮休閒，以櫻花樹為背景拍照，還有人在幫丁文琪整理白紗，林宥嘉與丁文琪都俏皮比出手指愛心，看起來非常開心。

丁文琪昨晚也在社群網站臉書（facebook）分享多張櫻花照，直喊「賞到櫻花了」。

林宥嘉所屬華研國際音樂股份有限公司上午受訪表示，林宥嘉與丁文琪的確趁前兩天空檔，前往日本拍攝婚紗照，其他細節不方便透露，謝謝大家關心，一切婚禮進度都在規劃進行中。1060406

(中央社)