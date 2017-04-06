川習會交手 美若再虛張聲勢將被陸看破

曾警告將獨自對付北韓的美國總統川普矢言，跟大陸國家主席習近平面對面時，將就北韓問題下最後通牒。但他曾在台灣議題上退縮，再次虛張聲勢恐讓自己看來像他最厭惡的軟弱。

美聯社報導，川普的直白和不按牌理出牌，加上他暗自威脅可能制裁大陸銀行，甚至威脅對北韓採取軍事行動，都可能成為和北京磋商時可茲運用的槓桿。但如果只是虛張聲勢，還被習近平識破，恐怕不利日後對陸磋商，或建立聯合陣線對抗北韓核子和飛彈計畫。

為期2天的川習會將在川普位於佛羅里達州的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）渡假俱樂部展開，就在美陸領袖峰會前夕，北韓再度試射飛彈挑釁。

川普本週警告：「假使中國不解決北韓，我們會。」他雖未進一步闡明，但川普政府正在評估，要對提供北韓國際融資管道的陸銀和陸企祭出制裁，並獲國會力挺。

國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）今天稱北韓是「迫切的全球性威脅」。前亞太助卿康貝爾（Kurt Campbell）說，川普「搞得好像我們準備開戰或採取軍事行動...我不認為會這樣」。

康貝爾說：「磋商中使用槓桿的關鍵是，你必須具可信度。」康貝爾提到川普最後通牒時說：「我認為很可能會被中國看透。」

前美駐中國大使、前國務院亞太助卿羅德（Winston Lord）說，他認為川普這次不是虛張聲勢。羅德說：「川普沒錯，在北韓議題上，中國是一大問題，須有更多作為。他沒錯，他引發他們焦慮，憂心如果不採取行動，美國會採取何種片面行動。」但他又說，川普在台灣議題上退縮，使他看起來像「紙老虎」。

中國專家韋德寧（Dennis Wilder）則把川普的作法和歐巴馬在2015年歐巴會前相比。當時，歐巴馬政府要求大陸停止商業網路剽竊，否則將以制裁伺候。雙方之後簽署雙邊協議，發揮部分影響力，儘管問題並未根除。

韋德寧說，美國過去傾向在關起門後對陸強硬。他說，這招在小布希時有效。但他說，川普可能有必要更強勢。他說：「多年來，我們試圖在北韓議題上，對中國人採取柔和作為」，但陸方一直沒有該有的作為，無法「實質影響情勢」。

康貝爾說，北京的談判團隊領先群倫，他們對北韓立場也早已根深蒂固。反觀川普政府陣容薄弱，內部對陸立場分歧。

曾參與1970年代大陸和美國歷史性峰會的羅德表示，跟習近平展開非正式峰會有助改變策略和紅線。但他對川普掌握議題和單獨協商的能力難掩憂心。

羅德說：「我認為最後他可能會過於軟弱」。1060406

(中央社)