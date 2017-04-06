黃國昌告洪秀柱 國民黨：絕對會正面迎戰

立委黃國昌（右）6日赴台北地院告宣布請假投入參選的國民黨主席洪秀柱誹謗，遇到霸免民眾嗆聲謗。(中央社)

時代力量立委、黨主席黃國昌控告國民黨洪秀柱涉嫌誹謗罪，國民黨文傳會副主委胡文琦6日回應，對黃國昌提告深表遺憾，也呼籲黃國昌好自為之。

他表示，從時代力量立委在國會的表現看來，不論是日本核食進口或毒品除罪化等議題，該黨態度都是曖昧不明，完全配合民進黨的政治操作，國民黨呼籲時代力量不要企圖藉提告模糊焦點，應該展現忠誠在野黨應有的監督制衡作為。

胡文琦表示，該黨立委林昶佐先前呼籲在護照上貼「台灣國」貼紙，結果自己卻虛晃一招不敢貼；在審查一例一休惡法時時，該黨立委被媒體拍到「集體打假球」，群坐地上滑手機，拿著中華民國七、八千萬政黨補助費的政黨，如此的在野黨表現是否稱職，社會上也自有公評。

胡文琦稱，黃國昌表示會把所謂控告所得的錢捐為公益，胡文琦回應，其實習慣「假哭」、貓哭耗子的黃國昌不用等到訴訟結束，時代力量的不稱職表現，所拿的政黨補助款早就該公益捐出。

他表示，現在民間正如火如荼進行罷免黃國昌的行動，黃國昌此時提告完全自曝其短，國民黨絕對會正面迎戰，呼籲黃國昌不要玩火自焚，應該停止配合民進黨政府的「大綠、小綠」政治操作，展現真正在野黨應有的主體性。

(旺報)