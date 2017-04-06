扯！7旬翁偷68支滅火器：回家當裝飾品
72歲羅姓老翁，今年初開車出門，竟沿途竊取路邊里辦公室的公有滅火器，半小時內偷了4個里的68支滅火器，市價達3.4萬元，居民詢問他還自稱是公司員工要換粉，直到平鎮里長發現才報警逮人，羅翁坦承不諱，稱要帶回家當裝飾品，桃檢依竊盜罪嫌聲請簡易判決。
家住平鎮的72歲羅姓老翁，今年1月23日下午4點，開著車出門閒晃，每隔一段路就發現路邊牆上或街角有紅色滅火器，好奇下車察看，發現可輕易拿取、一扳就開，心生歹念，見四下無人，連忙搬上車。
羅翁食髓知味後，開著車沿路偷，半小時內偷了平鎮里30個、義興里1個、平興里5個、宋屋里32個，總計68個滅火器、總價達3.4萬元，過程中還被里民撞見，羅翁仍故作鎮定稱：「我是滅火器公司員工，要來回收空罐幫大家換粉！」
直到羅翁下手時被平鎮里長撞見，見他年紀一大把，私家轎車上也未寫上公司行號名稱，以「我是里長為何未接獲消防局或民政局通知？」並報警逮人，羅翁支吾其詞，禁不起里長頻頻追問，才坦承下手行竊，稱只是想帶回家當裝飾品欣賞。
警方發現羅翁有多起竊盜前科，並在他車上查獲68個滅火器，幾乎要塞滿整個小轎車，連副駕駛座都沒有空位，認為他可能是想偷取變賣，桃檢依竊盜罪嫌將他聲請簡易判決處刑。
(中時)
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